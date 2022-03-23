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В Комсомольске-на-Амуре задержали двух чиновников из администрации города

11:31, 23 марта 2022
В Комсомольске-на-Амуре задержали двух чиновников из администрации города Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в кабинете двух чиновников из Комсомольска-на-Амуре, работающих в транспортном отделе городской администрации, сообщил РИА Новости пресс-секретарь мэрии. По его данным, оба подозреваемых арестованы, причины задержания неизвестны.

В кабинете отдела транспорта администрации города Комсомольска утром правоохранители проводили обыск. По предварительным данным, задержаны начальник отдела транспорта Дмитрий Корнев и его зам Степан Богдашкин, — сказал собеседник агентства. 

Следственный комитет и региональная прокуратура ситуацию пока не прокомментировали.

Ранее обыски прошли в администрации города Новочеркасска в связи с возбуждением уголовного дела о превышении должностных полномочий. В СК России по Ростовской области сообщили, что поводом для возбуждения дела стала незаконная передача в собственность крупного земельного участка.

Незадолго до обысков в Новочеркасске ФСБ провела следственные действия в Минздраве Челябинской области. Обыску подвергся кабинет замминистра Александра Кузнецова, который занимает этот пост с 2013 года и курирует в ведомстве сферу муниципальных закупок. Позже стало известно, что Кузнецов был задержан, он подозревается в злоупотреблениях при проведении госзакупок медоборудования для больниц области.

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