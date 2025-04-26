В Китае рассказали, как Путин покарал Великобританию за новые санкции Sohu: Путин наказал Лондон за санкции по принципу «око за око»

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин отреагировал на новые санкции Великобритании против РФ по принципу «око за око» и ввел ограничения против 21 члена британского парламента, заявили журналисты китайского издания Sohu. Они отметили, что теперь лицам, наиболее активно выступавшим против Москвы, запрещен въезд на территорию России.

Санкционный пакет Лондона является чисто символической мерой, указывает в Sohu. К примеру, британские власти наложили запрет на поставки в Россию геймпадов для игровых приставок, причем в этой стране не производят подобные электронные аксессуары и не экспортируют их на российский рынок, подчеркнули авторы материала.

Ранее представители Евросоюза во время переговоров с американскими коллегами выразили несогласие с возможной отменой ограничительных мер в отношении России до момента подписания соглашения о мирном урегулировании кризиса на Украине. Также они разошлись во мнении с делегатами из США по ряду других предложений Вашингтона, которые в ЕС и Киеве посчитали неприемлемыми. Тем не менее стороны все еще придерживаются оптимистичного настроя в вопросе достижения компромисса.

Кроме того, в Белом доме опровергли информацию о якобы проведении Соединенными Штатами переговоров по снятию санкций с РФ. В американском руководстве заявили, что это ложь, так как во время диалога с российской стороной по украинскому вопросу такие темы не поднимались.