В Китае построили танк будущего: почему у него мало лобовой брони

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Недавно китайские СМИ сообщали, что китайскими военными серьезно пересмотрены требования к перспективным танкам. Мало того, такие танки уже существуют в виде предсерийных образцов. Это означает, что в ближайшей перспективе Китай примет на вооружение танк, который откроет новую главу в истории мирового танкостроения.

Дроны всё изменили

Китайские военные внимательно изучили опыт СВО и пришли к следующим выводам: все существующие ныне основные танки являются устаревшими и не соответствуют новым боевым реалиям.

А они таковы, что отныне наибольшую опасность для танков представляет не противотанковая артиллерия и другие танки, и даже не ПТУР, а FPV-дроны. Учитывая их мизерную стоимость и тактику применения, именно они в ближайшие годы станут основным противотанковым средством. Как показал опыт СВО, защититься от дронов практически невозможно ни одному танку.

Даже если соорудить «Царь-мангал» и закрыть танк со всех ракурсов противодроновым обвесом заводского изготовления, можно не сомневаться, что дроноводы все равно выведут боевую машину из строя. Если не получится поразить танк одним дроном, против такой дорогостоящей цели их используют столько, сколько потребуется, хоть два-три, хоть десяток.

Возвращение среднего танка

Столкнувшись с новой реальностью, китайские инженеры пришли к следующим выводам: отныне танки не будут иметь толстой брони, длинноствольной пушки и весить под 70 тонн. На поле боя вернутся средние танки, которые будут значительно легче нынешних основных боевых танков, дешевле, и за счет их оснащения автоматом заряжания и автоматизации многих процессов количество членов экипажа сократится до двух человек.

Самое интересное, что в Китае и США средние танки уже приняты на вооружение. Это китайский так называемый Type 15 (ZTQ-15) и американский M10 Booker. Но они не являются полноценными танками нового поколения, так как лишь часть их характеристик соответствует современным требованиям. Они задумывались всего лишь как узкоспециализированные боевые машины.

Фото: 颐园居/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons Танк Type 15

Неслучайно китайский Type 15 позиционировался как танк для службы в высокогорье. Именно поэтому эту 33-тонную машину оснастили избыточным 1000-сильным двигателем. То есть боевая машина, находящаяся в одной весовой категории с нашим Т-34-85, получила двигатель такой мощности, какой не имели даже советские тяжелые танки ИС-3 и Т-10.

Также китайский танк получил 105-мм пушку с неплохой баллистикой и автомат заряжания. И вот по этим показателям он уже соответствует концепции среднего танка будущего. Хотя в Китае Type 15 так и будет оставаться горным танком, созданным для гипотетического противостояния с индийской бронетехникой в условиях высокогорья.

Броня отошла на второй план

Отдельного упоминания заслуживает перспективная защита танков нового поколения. Толстой брони у них не будет, ибо свою главную функцию при тотальном засилье дронов она больше не несет.

Каким бы толстым ни был «лоб» танка, дрон с легкостью поразит корму, борт, и, как показывает опыт СВО и уличных боев в Газе, иногда для вывода танка из строя достаточно повреждения гусеницы чуть ли не кустарным боеприпасом. А уж если дроноводы берутся за дело основательно и «птичек» не жалеют, то… на Поклонной горе в Москве появляется американский «Абрамс», а также немецкий «Леопард-2» — хоть и в лучшей сохранности, но безвозвратно потерянный.

А ведь у этих танков очень серьезная, патентованная и уникальная бронезащита, которая не в последнюю очередь сказалась на их весьма немалой цене. Но было достаточно копеечного боеприпаса, чтобы два тяжелобронированных натовских монстра грустно застыли в Москве.

Фото: IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press Танк Abrams

Требования к танкам будущего

Китайские инженеры и конструкторы это прекрасно видят. Вот почему Китай станет первой страной в мире, на вооружении которой появятся танки нового поколения, то есть Китай вернет в строй средние танки. От которых отказались еще полвека назад, сделав ставку на тяжелобронированные и дорогие боевые машины.

Их новый средний танк будет другим. Не огромным монстром, а юркой машиной. Которая к тому же будет соответствовать и другим критериям: наличие динамической и активной защиты, дрон-детекторов и средств борьбы с ними, возможность самостоятельно нести и управлять дронами, защищенные системы связи нового поколения (это позволит танку быть подобием информационно-командного пункта, прикрывающего и сопровождающего пехотное подразделение). Плюс будет комплекс радиоэлектронного подавления. Да и о пушке и пулеметах в Китае не забудут.

И китайцы абсолютно правы — время танков не прошло. Пришло время им подстроиться под новые реалии.

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