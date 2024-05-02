В Китае обеспокоились из-за планов Путина посетить Турцию Baijiahao: возможный визит Путина в Турцию после инаугурации обеспокоил КНР

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Власти Китая обеспокоились из-за планов российского лидера Владимира Путина посетить Турцию, пишет Baijiahao. Как отмечает издание, в Кремле дали понять, что после инаугурации российский лидер отправится в первую зарубежную поездку.

Как считают в Пекине, этой чести должен был удостоиться Китай. Однако тот факт, что Путин может в первую очередь полететь в Анкару, серьезно беспокоит китайскую сторону, пишет газета.

Подготовка к визиту Путина в Китай осуществляется полным ходом, но внезапно на полпути появился незваный гость. Турция хочет побороться за честь первого визита Путина в его новый срок, — отметил автор статьи.

Ранее МИД РФ сообщил, что Владимира Путина ожидают с государственным визитом в Китае в этом году. Ожидается, что в ходе визита лидеры России и Китая обсудят широкий спектр вопросов, затрагивающих сотрудничество государств в различных сферах: от экономики и торговли до политики и культуры. Кроме того, вероятно, отдельный блок беседы будет посвящен международной ситуации. Известно, что последний визит Путина в Китай прошел в рамках участия в саммите ШОС несколько месяцев назад.

Изначально ожидалось, что Путин посетит Турцию до президентских выборов, которые состоялись в середине марта. Однако визит российского лидера был отложен. Причины смены планов президента РФ не назывались. Представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно отмечал, что точных сроков визита Путина в Турцию пока нет.