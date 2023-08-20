«В Киеве много болтают»: Аксенов — об ударах по мосту и туризме в Крыму Глава Республики Крым Сергей Аксенов дал интервью NEWS.ru

Фото: vk.com/aksenovrk

Сергей Аксёнов

Глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал в эксклюзивном интервью NEWS.ru, как удары по мосту через Керченский пролив этим летом повлияли на ситуацию с туризмом, есть ли паника у жителей и гостей полуострова, как в регионе решают проблемы с питьевой водой и какие планы на 2024 год.

Что стало с туризмом после ударов по Крымскому мосту

— События, связанные с СВО, атаки на Крымский мост отпугивают часть туристов. Тем не менее, насколько известно, поток желающих отдохнуть все равно достаточно велик. Есть ли уже какие-то данные по поводу этого сезона? Насколько заполнены гостиницы и частный сектор?

— На данный момент средняя загрузка классифицированных отелей по Крыму составляет порядка 40–45%. Южный берег традиционно загружен до 80%. В целом по регионам наибольшая загрузка в Ялте, Евпатории, Судаке, Феодосии, Саках, Бахчисарайском районе.

Что касается особенностей бронирования отдыха, то показателем этого года не только в Крыму, но и в других курортных регионах является так называемое короткое плечо бронирования — до 14 дней.

На снижение показателей повлияли логистические сложности, отсутствие авиасообщения и, конечно, общий негативный информационный фон. Но в целом надо сказать, что наши граждане понимают ситуацию и не паникуют. Крым по-прежнему популярен и, кроме того, остается единственным курортным регионом России, который существенно, в среднем на 30%, снизил стоимость отдыха по отношению к прошлому году.

Одним словом, сезон сложный, сейчас главное — подготовиться к осенне-зимнему периоду оздоровления. Отмечу, что Министерством курортов и туризма Крыма и региональным филиалом Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» совместно с федеральным центром разрабатывается широкая программа по оздоровлению участников и ветеранов СВО и членов их семей.

Как обстоит ситуация с пресной водой в Крыму

— Несмотря на последствия катастрофы на Каховской ГЭС, как вы уже говорили 1 августа, воды в Крыму хватит на три месяца. После этого потребность в воде снизится? В будущем, по-вашему, все же придется создавать второй источник воды из Краснодарского края? Или строить опреснители морской воды?

— Вопрос строительства опреснителей на данный момент не рассматривается, а возможность поставок воды из Краснодарского края вообще всерьез и не рассматривалась, все это было на уровне разговоров и публикаций в СМИ.

Ситуация с водоснабжением на сегодняшний день стабильная. Воды для питьевых и хозяйственных нужд достаточно. В крымских водохранилищах накоплено более 250 миллионов кубометров воды. В целом это нормальный показатель для данного времени года. Понятно, что в осенне-зимний период будут еще осадки, будет пополнение. Если потребуется, задействуем Нежинский и Просторненский подземные водозаборы. Плюс дальнейшая модернизация системы водоснабжения, сокращение потерь в сетях.

Что касается трехмесячного запаса, речь шла исключительно о Северо-Крымском канале, уровень воды в котором постепенно снижается.

Фото: vk.com/aksenovrk

«Террор — фирменный стиль киевского режима»

— 8 июня вы говорили, что в Крыму будут формировать отряды теробороны. Как продвигается их формирование? Обсуждается ли вопрос о вооружении ополченцев боевым оружием? Не приводят к росту если не панических настроений, то пессимизма обстрелы территорий, растущая опасность проникновения ДРГ?

— Никаких панических настроений нет. По-моему, невооруженным глазом видно, что крымчане живут обычной жизнью, а гости наслаждаются отдыхом на полуострове. Но, конечно, определенное напряжение есть, это вполне естественно в нынешней ситуации. Серьезно усилены меры безопасности, и это тоже понятно.

Что касается ополчения, оно сформировано и оснащено всем необходимым. Его количества более чем достаточно для защиты Крыма.

— Как развиваются на полуострове волонтерские движения, диалог общественных организаций и власти по поводу помощи фронту, поддержки военных в зоне СВО?

— Помощь фронту стала для крымчан всенародным делом. Этим занимаются люди всех национальностей и возрастов, представители всех слоев общества — от руководителей республики до волонтеров и простых неравнодушных крымчан.

Каждый месяц в зону СВО отправляются десятки тонн гуманитарных и военно-технических грузов. Например, в июле отправили нашим ребятам на передовую два КамАЗа, автомобильные шины, тепловизионные монокуляры, газовые баллоны, различные инструменты, продукты, медикаменты и многое другое. Понятно, что не все можно озвучивать в публичном поле.

— Недавно было предотвращено покушение, которое готовила на вас украинская агентура. Какова вероятность новых попыток, по вашей оценке?

— Террор — фирменный стиль киевского режима. И пока этот режим существует, сохраняется опасность терактов и покушений не только на представителей власти, но и на лидеров общественного мнения, журналистов и так далее. Но их угрозы нас не остановят и поражения нацистской хунты не предотвратят.

— Вы усилили меры безопасности? До конца СВО ограничите круг своего общения в Крыму?

— Никаких ограничений в плане проведения рабочих мероприятий нет, как передвигался по Крыму, так и передвигаюсь. И охрана, и ФСБ работают четко и профессионально. Мы с 2014 года привыкли жить, как говорят, в боевой готовности.

Фото: vk.com/aksenovrk Сергей Аксенов

Как спецслужбы справляются с украинской агентурой в Крыму

— Растет ли уровень опасности от действий украинской агентуры в Крыму? Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 11 августа заявил, что украинские спецслужбы имеют «достаточно эффективную сеть» на территории России.

— Эти говорящие головы много чего болтают. Тот персонаж, которого вы процитировали, помнится, обещал в мае пить кофе на набережной в Ялте. Но, конечно, опасность существует, и после начала СВО она увеличилась. Диверсии, к сожалению, были. Но повторюсь: наши спецслужбы работают очень профессионально и эффективно. Наглядное тому подтверждение — регулярные задержания украинских агентов, готовивших теракты. А ведь далеко не вся информация попадает в публичную сферу.

Что планируется к 10-летию Крымской весны

— Какую подготовку к 10-летию Крымской весны ведут ваши коллеги из правительства Крыма?

— Подготовка заключается прежде всего в напряженной работе, в выполнении задач, поставленных президентом, в решении проблем, волнующих крымчан. В числе ключевых — логистика, поддержка туристической отрасли.

В текущем году планируем сдать в эксплуатацию ряд важных объектов. В их числе водовод Феодосия — Судак протяженностью более 50 километров, КОС (комплекс очистных сооружений. — NEWS.ru) в Оленевке, Морском, Черноморском и Ленино.

С 2022 до 2024 года запланировано строительство за счет федерального бюджета трех объектов по обработке, утилизации и захоронению ТКО. Это экотехнопарки в Белогорском, Ленинском и Сакском районах мощностью, соответственно, 500, 160 и 200 тысяч тонн в год. На эти цели предусмотрено 8,3 миллиарда рублей.

В 2023–2025 годах в рамках государственной программы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя будет построено 38 детских садов и 12 школ.

Одним словом, планы у нас большие, поэтому можно перечислять долго.

Что касается подготовки к юбилею в плане проведения праздничных мероприятий, то говорить об этом рано. Формат будет во многом зависеть от общей ситуации с безопасностью.

— В решении каких проблем полуострова сейчас вам особенно активно помогает федеральный центр? По каким проблемам федеральные ведомства могли бы оказание такой помощи ускорить?

— Помощь оказывается практически по всем направлениям, за счет федерального бюджета строятся многие важные объекты.

Один из главных вопросов на сегодняшний день — государственная поддержка курортной сферы, которая сейчас переживает непростые времена. Правительством Российской Федерации уже были выделены субсидии для сохранения стабильности на рынке труда и дальнейшего развития отрасли. Из этих средств юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям будут начисляться выплаты в размере четырех МРОТ на каждого работника при условии сохранения рабочих мест.

На федеральном уровне выделены гранты для благоустройства курортных городов, действует льготная система кредитования строительства гостиниц.

По итогам текущего курортного сезона будет проведен анализ ситуации и, возможно, введены дополнительные меры поддержки.

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