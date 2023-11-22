В Кемерове простились с Аманом Тулеевым: фото траурной церемонии В Кемерове простились с экс-губернатором региона Аманом Тулеевым

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

В кемеровском Музыкальном театре имени Боброва прошла церемония прощания с экс-губернатором Кузбасса Аманом Тулеевым, который возглавлял область с 1997 по 2018 год. К зданию пришли сотни людей с цветами, у гроба выставлены венки от родственников, коллег и друзей.

Проститься с Тулеевым пришли действующий губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, глава правительства региона Илья Середюк, мэр Кемерова Дмитрий Анисимов, глава Прокопьевска Максим Шкарабейников, руководители других городов Кузбасса, а также действующие и бывшие руководители министерств и других подразделений областной администрации.

Как прошли похороны политика — в фотогалерее NEWS.ru.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ