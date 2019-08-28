Ко 2 сентября правительство ждёт отклики регионов на предложение сделать памятной датой 11 ноября — окончание стояния на реке Угре, ставшее финалом ордынского ига на Руси.

Как известно, именно развязка стояния на реке Угре войск великого князя Ивана Третьего и фактически последнего хана Золотой Орды (Большой орды) Ахмата считается свержением так называемого ордынского ига. Тогда, простояв друг против друга по разным берегам несколько месяцев и так и не вступив в решающее сражение, стороны отошли от прямого соприкосновения. А всё потому, что в это время по тылам и кочевьям остатков некогда мощной орды прошёлся, говоря современным языком, московский экспедиционный корпус во главе с князем звенигородским при поддержке крымских войск.

Дата эта исключительно важна для истории Московской или Северо-Восточной Руси. Великий князь становился самодержавным, то есть полностью суверенным. А потому власти Калужской губернии, на территории которой, собственно, и случилось историческое противостояние, и предложили увековечить эту дату.

Да не тут-то было. Как стало известно, Госсовет Татарстана уполномочил руководителей республики решительно высказаться против такого шага, поскольку-де увековечивание событий старины глубокой может привести к всплеску национальной розни и соответствующим обидам. Дескать, в стране будут воспринимать эту дату как некую победу русских над татарами. Вот так! Не больше и не меньше!

Вот только иногда создаётся впечатление, что в одной из ведущих российских республик изучается какая-то собственная сепаратистская история. Вот кажется, Москва всеми силами стремится обходить острые углы истории. Хотя из неё, как из песни, слова не выкинешь. Помнится, даже Владимир Путин, говоря о судьбоносном сражении на Поле Куликовом, отмечал, что татар в рядах войска Дмитрия Донского было больше, чем у Мамая. Не все, мягко говоря, историки с таким утверждением согласны. Тем более что в войске Мамая были и армяне, и предки многих народов Северного Кавказа. Но тенденция понятна — не будить лиха исторических разборок и обид.

Но отчего в Казани решили идентифицировать татар с Золотой Ордой? Уж если современные татары и чуваши считают себя прямыми потомками Волжской Булгарии, то выходит, что они ещё прежде русичей стали жертвами монгольского вторжения. А раз так, то моральная победа Ивана Третьего над ханом Ахматом в некотором смысле сыграла на руку и Казани. Ну, и термин «татары» имел тогда широкое хождение и означал все восточные народы. Были, например, кавказские татары. Может, тогда и Дмитрия Донского объявить сепаратистом, восставшим против устоявшегося ордынского порядка?

Wikimedia

Помню, как в Казани нашлись политики, которым очень не нравился герб Москвы — Георгий Победоносец, поражающий змия. Тогда некоторые мудрецы восприняли такую геральдику как намёк на герб Казани — Дракона. Вот, дескать, в Москве намекают на взятие столицы казанского ханства. Долго сопротивлялись в Казани и реставрации святынь острова-города Свияжска, форпоста Ивана Васильевича Грозного, поставившего там за несколько дней деревянную крепостицу, сплавленную по Волге из Углича.

Между тем Татарстан по-прежнему пользуется некоторыми особыми привилегиями. Достаточно напомнить, что её руководитель до сих пор именуется «президентом», хотя во всех остальных республиках России такое звание упрощено. И тысячелетие Казани отпраздновали пышно и с показным размахом, хотя опять-таки, по мнению многих историков, до тысячелетия города было ещё далеко. На территории Москвы также находят стоянки времён неолита, но это не значит, что именно тогда была основана наша столица.

Ныне в Казани утверждают, что и после стояния на Угре Московия всё ещё платила какую-то дань остаткам орды. А потому об историческом переломе в том ноябре 1480 года говорить нет оснований. Но с тем же успехом можно говорить, что и в XVII веке Россия отдаривалась от Крымской орды, дабы предотвратить изнурительные набеги. А значит, обоснованно утверждать, исходя из такой логики, что и тогда страна не была суверенной. И при Алексее Михайловиче, и при Фёдоре Алексеевиче. И даже при Петре Великом.

Впрочем, надо отдавать себе отчёт в том, что такое неприятие исторической правды, приукрашенное местными фантазиями, может привести к куда более серьёзным обострениям в плане межнационального мира. Как шутил Олдос Хаксли, история — как мясной паштет: лучше не вглядываться, как его приготовляют. Вот некоторые историки вслед за Львом Гумилёвым утверждают, что и монголо-татарского ига никакого не было. А раз так, то и свергать было нечего.