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В Калужской области начали проверку после сообщений о насилии в ИК-3

Прокуратура Калужской области начала проверку в ИК-3 после сообщений о нарушении прав заключённых
14:08, 23 января 2022
В Калужской области начали проверку после сообщений о насилии в ИК-3 Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Прокуратура Калужской области организовала комплексную проверку в ИК-3 после поступившей информации о нарушении прав заключённых. На сайте ведомства сообщается, что к расследованию была подключена бригада прокуратуры области под личным руководством прокурора области Константина Жилякова.

В связи с информацией о нарушениях прав осуждённых в ИК-3 прокуратурой области организована комплексная проверка колонии, — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе облпрокуратуры сообщили ТАСС, что поводом к проверки послужили сообщения о применении насильственных действий со стороны заключённых, к тем, кто отбывает наказание в этой колонии.

По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, говорится в сообщении ведомства.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщил, что за пытки в саратовской тюремной больнице были привлечены к ответственности шесть человек, 13 признаны потерпевшими. По его словам, четверым осуждённым предъявили обвинения в совершении насильственных действий сексуального характера. Двум сотрудникам тюрьмы вменяют превышение должностных полномочий.

В ноябре прошлого года стало известно об увольнении 18 сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Саратовской области после обнародования видеозаписей с пытками заключённых в областной тюремной больнице. 11 человек были привлечены к строжайшей дисциплинарной ответственности, возбуждено пять уголовных дел.

Согласно данным материалам, сотрудничающие с ФСБ и ФСИН заключённые пытали и насиловали других осуждённых. Позже в Сети стали появляться видео с пытками.

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