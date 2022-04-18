В Калининграде рассказали, как изменилась ситуация с транзитом через Литву

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что контроль транзита через Литву вернулся к привычному уровню. Вильнюс усиливал контроль после начала российской спецоперации на Украине, но теперь вернулись прежние порядки, отметил он в беседе с РИА Новости.

Несомненно, они усилили контроль транзита, мы это почувствовали примерно четыре недели назад. Сейчас всё вернулось, можно сказать, к обычному режиму, — подчеркнул губернатор.

Он пояснил, что ещё недавно «досматривали чуть ли не каждую машину».

Сейчас немного попроще стало, мы вернулись на те уровни по количеству машин, пропускаемых в день, которые мы видели и до, — добавил Алиханов.

Губернатор считает, что Вильнюсу есть, на что тратить ресурсы, и это не досмотр каждого из сотен проезжающих через границу автомобилей.

Ранее стало известно, что власти Калининградской области призвали снять ограничения на пересечение границы с Евросоюзом, заявил губернатор региона Антон Алиханов. Это связано с тем, что ЕС открыл границу на въезд из России. По его словам, МИД России эту инициативу поддержал, сейчас данное предложение рассматривают профильные ведомства.