В кабмине оценили идею покупки автомобиля на маткапитал Голикова: приобретение автомобиля на маткапитал может повлечь злоупотребления

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Потенциальное право на покупку автомобиля на деньги материнского капитала может привести к злоупотреблениям, считает вице-премьер России Татьяна Голикова. По ее словам, приобретение машины на средства господдержки может только временно улучшить условия жизни семьи с детьми, но не в перспективе, пишет РИА Новости.

Реализация предложения использования средств материнского капитала на приобретение автомобиля может привести к злоупотреблениям в части использования средств материнского капитала и, соответственно, к неэффективному использованию бюджетных ассигнований федерального бюджета, — цитирует агентство чиновника.

В Госдуме ранее предложили рассмотреть возможность позволить родителям покупать машины за счет материнского капитала. Некоторые парламентарии считают, что это будет актуальным для многодетных семей.

С 1 февраля произойдет индексация материнского капитала. Максимальный размер выплаты составит 833 тысячи рублей за второго ребенка. За первого ребенка родители смогут получить 630,4 тысячи рублей. Глава Минтруда России Антон Котяков пояснил, что этот показатель господдержки индексируется каждый год по фактической инфляции. По его словам, в 2023 году россияне чаще всего использовали средства маткапитала на улучшение жилищных условий. Этой возможностью воспользовались более 677 тысяч российских семей.

Кроме того, в Госдуме планируют рассмотреть законопроект об упрощении продажи и обмена квартир, приобретенных на маткапитал. Некоторые депутаты допустили, что планируется разрешить проводить такие сделки, если за счет них жилищные условия будут улучшены.