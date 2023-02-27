В Ижевске рассказали об отправке военным ЗРК «Тор» Глава ИЭМЗ Зиятдинов: ЗРК «Тор» в 2022 году отправили российской армии досрочно

Фото: MOD Russia/Global Look Press

ЗРК «Тор-М2»

Генеральный директор Ижевского электромеханического завода «Купол» (ИЭМЗ), входящего в концерн «Алмаз-Антей», Фанил Зиятдинов заявил, что предприятие в 2022 году передало российской армии зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Тор» досрочно и в больших объемах. По его словам, которые приводит журнал «Национальная оборона», темпы роста производства превышали 120%.

Достигнута положительная динамика по всем направлениям. Темпы роста [производства] в среднем составили 120%. Главным результатом работы стало исполнение обязательств по гособоронзаказу. Несмотря на увеличение объемов, наши основные изделия — ЗРК семейства «Тор» — отгружены в войска досрочно, — рассказал Зиятдинов.

Он добавил, что комплексы «Тор» продолжают подтверждать конкурентоспособность на мировом рынке вооружений. Об этом свидетельствует рост поставок иностранным заказчикам, пояснил гендиректор завода.

На «Куполе» работают над повышением тактико-технических характеристик комплексов «Тор». Речь идет о модернизации узлов и приборов, а также доработке программного обеспечения, уточнил Зиятдинов.

В сентябре 2022 года сообщалось, что партию новых зенитных ракетных комплексов малой дальности «Тор-М2» получил Восточный военный округ. Отмечалось, что оружие поступило в рамках гособоронзаказа. Комплекс отличается повышенной эффективностью при отражении налетов современных средств воздушного нападения в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия, рассказали в округе.