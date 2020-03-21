https://static.news.ru/photo/0daec320-6c3a-11ea-b542-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Второй самолёт Ил-76 ВКС вылетел в Италию с военного аэродрома Чкаловский с вирусологами, врачами и необходимым оборудованием на борту.

Самолеты Ил-76 ВКС России доставят на авиабазу ВВС Италии «Практик де Маре» российских военных медиков, специалистов в области вирусологии и эпидемиологии с современным оборудованием по диагностике и проведению дезинфекционных мероприятий, — говорится в сообщении Минобороны РФ.

На сегодняшний день в мире зафиксировано около 13 тысяч человек, скончавшихся от COVID-19. Италия пострадала от заболевания сильнее всего. В ней было зарегистрировано рекордное количество смертей. Франция начала использовать вертолёты и беспилотники для отслеживания нарушителей режима общенационального карантина.

Ранее в Италию вылетел первый российский самолёт для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, писал NEWS.ru.