Второй самолёт Ил-76 ВКС вылетел в Италию с военного аэродрома Чкаловский с вирусологами, врачами и необходимым оборудованием на борту.
Самолеты Ил-76 ВКС России доставят на авиабазу ВВС Италии «Практик де Маре» российских военных медиков, специалистов в области вирусологии и эпидемиологии с современным оборудованием по диагностике и проведению дезинфекционных мероприятий, — говорится в сообщении Минобороны РФ.
На сегодняшний день в мире зафиксировано около 13 тысяч человек, скончавшихся от COVID-19. Италия пострадала от заболевания сильнее всего. В ней было зарегистрировано рекордное количество смертей. Франция начала использовать вертолёты и беспилотники для отслеживания нарушителей режима общенационального карантина.
Ранее в Италию вылетел первый российский самолёт для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, писал NEWS.ru.
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