В историческом центре Санкт-Петербурга запретят электросамокаты

В историческом центре Санкт-Петербурга будет запрещено использование электросамокатов, а на улицах с плотным турпотоком скорость их передвижения ограничат до 10 километров в час. К такому соглашению пришли комитет по транспорту города и крупные кикшеринговые компании.
В сообщении комитета, опубликованном в Telegram-канале,
В основу соглашения включены <...> рекомендации <...> [на] полный запрет движения электросамокатов на Невском проспекте, Адмиралтейском проспекте, Дворцовой площади, Сенатской площади, Большой Конюшенной улице, Малой и Большой Морской улицах, Английской и Дворцовой набережных, — отметили в комитете.
Также городские власти уточняют, что на улицах с плотным туристическим потоком, включая район Невского проспекта, а также рядом с достопримечательностями скорость движения означенных средств передвижения не должна превышать 10 километров в час, на пешеходных переходах необходимо спешиваться.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге с улиц города изымают электросамокаты. Предполагалось, что сервисы стали закрывать из-за уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», которое возбудили после очередного наезда на пешехода. Радикальные меры о запрете популярного средства передвижения были приняты для предотвращения подобных инцидентов.