В историческом центре Санкт-Петербурга запретят электросамокаты

https://static.news.ru/photo/8909d7ae-6b03-11ea-9358-fa163e074e61_660.jpg Фото: Edith Geuppert/dpa

В историческом центре Санкт-Петербурга будет запрещено использование электросамокатов, а на улицах с плотным турпотоком скорость их передвижения ограничат до 10 километров в час. К такому соглашению пришли комитет по транспорту города и крупные кикшеринговые компании.

В сообщении комитета, опубликованном в Telegram-канале, говорится о том, что с крупнейшими сервисами аренды электросамокатов было подписано соглашение о соблюдении правил использования средств индивидуальной мобильности.

В основу соглашения включены <...> рекомендации <...> [на] полный запрет движения электросамокатов на Невском проспекте, Адмиралтейском проспекте, Дворцовой площади, Сенатской площади, Большой Конюшенной улице, Малой и Большой Морской улицах, Английской и Дворцовой набережных, — отметили в комитете.

Также городские власти уточняют, что на улицах с плотным туристическим потоком, включая район Невского проспекта, а также рядом с достопримечательностями скорость движения означенных средств передвижения не должна превышать 10 километров в час, на пешеходных переходах необходимо спешиваться.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге с улиц города изымают электросамокаты. Предполагалось, что сервисы стали закрывать из-за уголовного дела по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», которое возбудили после очередного наезда на пешехода. Радикальные меры о запрете популярного средства передвижения были приняты для предотвращения подобных инцидентов.