В Иркутске загорелось строящееся высотное здание

Фото: Главное управление МЧС России по Иркутской области

В Иркутске на улице Улан-Баторской произошел пожар в строящемся 17-этажном здании, сообщает пресс-служба МЧС России по Иркутской области. Там уточнили, что возгорание началось на строительных лесах 16-го этажа.

В экстренной службе добавили, что тушение осложнялось невозможностью установки специальной высотной техники для подачи воды на верхние этажи. Были привлечены дополнительные механизмы. Тем не менее, пожар локализовали на площади 500 квадратных метров. Пострадавших нет.

Строительная площадка завалена строительными конструкциями, а грунт проваливается под массой пожарных автомобилей. Кроме того, существует риск обрушения горящих элементов. Так, произошло обрушение одного горящего трансформатора, — говорится в публикации МЧС.

Ранее в Зеленограде пожарные ликвидировали пожар в частном доме. Известно, что на площади 20 квадратных метров обрушилась крыша здания. Погибли четыре человека.

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