Землетрясение произошло в Иркутской области, оно продолжалось 20 минут, о пострадавших и разрушениях не известно. Об этом сообщило издание IRK.ru.

По данным ГУ МЧС по региону, землетрясение произошло на границе Нижнеудинского района Иркутской области и Окинского района республики Бурятии. В эпицентре его интенсивность достигла 7,6 балла, в Нижнеудинске — 3 балла, в Иркутске — 3-4 балла.

Единая геофизическая служба РАН зафиксировала магнитуду 5,3.

Пользователи соцсетей показали, как ощущалось землетрясение в квартирах.

Ранее сообщалось, что число жертв землетрясения на Гаити выросло до 2189. Землетрясение магнитудой 7,2 с эпицентром примерно в 125 километрах к западу от гаитянской столицы Порт-о-Пренса произошло днём 14 августа. Затем последовала серия новых ударов магнитудой до 5,2

О том, как выжить в эпицентре землетрясения, наводнения, пожара или шторма, для NEWS.ru рассказали эксперты.