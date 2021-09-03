Землетрясение произошло в Иркутской области, оно продолжалось 20 минут, о пострадавших и разрушениях не известно. Об этом сообщило издание IRK.ru.
По данным ГУ МЧС по региону, землетрясение
Единая геофизическая служба РАН
Пользователи соцсетей показали, как ощущалось землетрясение в квартирах.
Ранее сообщалось, что число жертв землетрясения на Гаити выросло до 2189. Землетрясение магнитудой 7,2 с эпицентром примерно в 125 километрах к западу от гаитянской столицы Порт-о-Пренса произошло днём 14 августа. Затем последовала серия новых ударов магнитудой до 5,2
О том, как выжить в эпицентре землетрясения, наводнения, пожара или шторма, для NEWS.ru рассказали эксперты.