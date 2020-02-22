Случаи заражения коронавирусом в Иране вынуждают власти закрывать учебные заведения в регионах. Об этом
Так, власти провинции Кум, где впервые были зафиксированы случаи заражения и находится наибольшее количество заболевших, закрыли школы и университеты как минимум до вторника. Так же обстоят дела в Голестане. В Гиляне же незапланированные каникулы продлятся до четверга, а в Центральной провинции учебные заведения закрыты уже на неделю.
При этом культурные мероприятия отменены по всей стране до 28 февраля.
Первые случаи заражения неизвестной ранее формой пневмонии были выявлены в Китае в конце декабря 2019 года. Чтобы остановить распространение инфекции, в январе в Китае ввели ограничения на перемещение людей внутри страны, большинство предприятий распустили работников по отпускам.
Как писал NEWS.ru, число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 28 человек.
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