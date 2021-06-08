В иностранных цветах обнаружены вредоносные организмы

Вредные организмы были обнаружены в цветах, поставляемых в Россию из Кении, Нидерландов и Италии. При этом фитосанитарные сертификаты на продукцию были выданы в Словакии, Литве и Латвии. Об этом сообщает Россельхознадзор.
В сообщении ведомства
Фитосанитарное состояние подкарантинных товаров, ввозимых из указанных стран, не соответствует требованиям Евразийского экономического союза: в них выявляются карантинные для стран — членов ЕАЭС объекты, — сообщает Россельхознадзор.
Российское ведомство поставило в известность компетентные органы государств, выдающих сертификаты на продукцию, также попросив провести расследование по фактам нарушений и принять в меры для соблюдения требований при возе на территорию нашей страны подкарантинных товаров. Если же подобные меры в будущем не предотвратят завоз в Россию карантинных вредных организмов, Россельхознадзор будет вынужден рассмотреть введение временных ограничений на поставки данной продукции из означенных стран.
Ранее сообщалось, что в России возникли проблемы с поставкой рыбы с Дальнего Востока.