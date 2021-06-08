В иностранных цветах обнаружены вредоносные организмы

https://static.news.ru/photo/09f5b9d2-5cea-11ea-9374-fa163e074e61_660.jpg Фото: Georgiy Rozov/Russian Look

Вредные организмы были обнаружены в цветах, поставляемых в Россию из Кении, Нидерландов и Италии. При этом фитосанитарные сертификаты на продукцию были выданы в Словакии, Литве и Латвии. Об этом сообщает Россельхознадзор.

В сообщении ведомства говорится , в частности, о том, что за последние 5 месяцев значительно выросло количество поставок цветов из Италии, Кении и Нидерландов, сопровождаемых фитосанитарными сертификатами, выданными национальными организациями по карантину и защите растений (НОКЗР) Литвы, Словакии и Латвии.

Фитосанитарное состояние подкарантинных товаров, ввозимых из указанных стран, не соответствует требованиям Евразийского экономического союза: в них выявляются карантинные для стран — членов ЕАЭС объекты, — сообщает Россельхознадзор.

Российское ведомство поставило в известность компетентные органы государств, выдающих сертификаты на продукцию, также попросив провести расследование по фактам нарушений и принять в меры для соблюдения требований при возе на территорию нашей страны подкарантинных товаров. Если же подобные меры в будущем не предотвратят завоз в Россию карантинных вредных организмов, Россельхознадзор будет вынужден рассмотреть введение временных ограничений на поставки данной продукции из означенных стран.

Ранее сообщалось, что в России возникли проблемы с поставкой рыбы с Дальнего Востока.