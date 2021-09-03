В Ингушетии задержали четырёх сторонников ИГ

ФСБ задержала четырёх сторонников международной террористической организации ИГ (запрещена в России), готовивших теракты в Ингушетии, в том числе нападения на сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

По данным СК, четыре гражданина РФ установили через Интернет контакты с членами ИГ для координации подготовки и совершения терактов, включая нападения на сотрудников правоохранительных органов с использованием самодельных взрывных устройств и холодного оружия. Также задержанные планировали вести пропаганду террористической идеологии среди российских граждан. Двое из задержанных дали согласие участвовать в приискании мест размещения лагеря для участников террористической организации, хранения средств преступления, планирования преступлений и реализации иных задач организации.

Как сообщается на сайте СК РФ, в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), п. 5 ч. 33 – ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (пособничество в участии в деятельности террористической организации) и 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении). Все подозреваемые задержаны и заключены под стражу. По адресам их проживания изъяты огнестрельное и холодное оружие, самодельные взрывные устройства, а также компоненты и инструменты для их изготовления.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Татарстане участника международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), который занимался её финансированием, а также вербовкой боевиков. Силовики установили преступные связи задержанного не только в Татарстане, но и в Дагестане и Тюменской области, обнаружили схемы финансирования террористов и маршруты передвижения боевиков в Сирию. В ходе обысков по местам жительства задержанного были найдены и изъяты средства коммуникации, платёжные инструменты и другие материалы, свидетельствующие о преступной деятельности подозреваемого.