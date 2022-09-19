В Индии назвали сумасшедшую особенность российских самолетов Су-57 Военный эксперт Сатам: впечатляющая маневренность Су-57 поможет РФ в борьбе с авиацией США

Фото: Министерство обороны РФ

Сумасшедшей особенностью российских истребителей пятого поколения Су-57 является их впечатляющая маневренность, заявил индийский военный эксперт Парт Сатам изданию EurAsian Times. По словам специалиста, этот самолет также отличается малой заметностью и хорошими показателями грузоподъемности, эти качества помогут ВКС РФ в борьбе с США, пишет «ПолитРоссия».

Су-57 — это компетентный самолет с малой заметностью, мощными двигателями, большей полезной нагрузкой и еще более сумасшедшей маневренностью, — заключил военный эксперт.

Парт Сатам напомнил, что Пентагон сейчас временно не принимает на вооружение американские истребители-невидимки F-35, так как в их двигателях были найдены компоненты китайского производства. На фоне возникшей заминки на Западе разгорелись споры насчет эффективности американской авиации в сравнении с новым российским Су-57. Американский самолет физически неспособен повторить то, что может делать в полете истребитель ВКС РФ, заключил эксперт.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов рассказал, что в июне Воздушно-космические силы (ВКС) России использовали новейшие истребители пятого поколения Су-57 в ходе спецоперации на Украине. По его словам, самолеты неоднократно поднимались в воздух как в одиночку, так и в составе группы. Он подчеркнул, что действия экипажей были крайне эффективными.