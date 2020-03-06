https://static.news.ru/photo/60afcdf4-5fa5-11ea-abb1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Titov/Global Look Press

На адриатическом побережье Хорватии прошла торжественная церемония открытия памятника первому космонавту Юрию Гагарину.

Как сообщила РИА Новости представитель Россотрудничества в Хорватии Наталья Якимчук, бюст работы скульптора Алексея Леонова установили в «Парке героев» на территории Астрономического центра города Риека. Отмечается, что памятник предоставлен благотворительным фондом «Диалог культур-единый мир» и передан в дар городу и центру посольством России.

Специальным гостем церемонии (открытия. — NEWS.ru) стал Герой Советского Союза, лётчик-космонавт Анатолий Арцебальский, — рассказала Якимчук.

Она добавила, что космонавт 6 и 7 марта проведёт встречи с молодёжью города и прочтёт лекции о космонавтике студентам и школьникам.

Как ранее писал NEWS.ru, 17 сентября 2019 года неизвестный мужчина приковал себя цепью к памятнику советскому маршалу Ивану Коневу в Праге. Таким образом он выразил несогласие с решением муниципалитета чешской столицы о переносе монумента в музей.