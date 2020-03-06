На адриатическом побережье Хорватии прошла торжественная церемония открытия памятника первому космонавту Юрию Гагарину.
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Специальным гостем церемонии (открытия. — NEWS.ru) стал Герой Советского Союза, лётчик-космонавт Анатолий Арцебальский, — рассказала Якимчук.
Она добавила, что космонавт 6 и 7 марта проведёт встречи с молодёжью города и прочтёт лекции о космонавтике студентам и школьникам.
Как ранее писал NEWS.ru, 17 сентября 2019 года неизвестный мужчина приковал себя цепью к памятнику советскому маршалу Ивану Коневу в Праге. Таким образом он выразил несогласие с решением муниципалитета чешской столицы о переносе монумента в музей.
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