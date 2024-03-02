Появились подробности о контртеррористической операции в Ингушетии Оперативные службы: в ходе КТО в Ингушетии мирные жители не пострадали

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Погибших и пострадавших среди населения в ходе проведения контртеррористической операции (КТО) в городе Карабулак в Ингушетии нет, сообщил источник ТАСС в оперативных службах региона. Ситуация находится под контролем правоохранителей.

Среди населения нет потерь и пострадавших, — сказал собеседник агентства.

Обстановка в Карабулаке, где в районе многоквартирных домов проводится контртеррористическая операция, контролируется сотрудниками правоохранительных органов, написал в своем Telegram-канале глава региона Махмуд-Али Калиматов. Он уточнил, что местом ее проведения стали улицы Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева.

Убедительно прошу жителей не поддаваться панике и сохранять спокойствие. Доверять только официальной информации. Ситуация в городе находится под контролем правоохранительных органов. О завершении мероприятия сообщу дополнительно, — попросил губернатор.

Оперативные службы сообщили ТАСС, что один из боевиков, заблокированных в жилом доме в Карабулаке, находился в розыске.

Один из участников [боестолкновения] среди боевиков — это разыскиваемый житель региона, который принимал участие в нападении на правоохранителей весной прошлого года, — сказал собеседник агентства.

Жители домов в ингушском Карабулаке, прилегающих к району обнаружения террористов, эвакуированы, заявили в пресс-службе Национального антитеррористического комитета. В силовых структурах Ингушетии подтвердили агентству РИА Новости продолжение боестолкновения спецназа ФСБ и блокированных в Карабулаке боевиков.

Ранее канал РЕН ТВ опубликовал видео с места, где силовики Ингушетии проводят контртеррористическую операцию. Судя по кадрам, на улицах Карабулака раздаются выстрелы, однако гражданские лица сохраняют спокойствие.