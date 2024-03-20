Гладков рассказал о последствиях воздушной атаки ВСУ Гладков: в результате атаки ВСУ на Белгород и область никто не пострадал

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Вячеслав Гладков

После того, как средства ПВО над Белгородом и Белгородской областью сбили 11 воздушных целей Вооруженных сил Украины, никто не пострадал, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его информации, от осколков есть незначительные повреждения кровли и окон в складском помещении на территории промпредприятия.

В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Разумное повреждены теплица коммерческого предприятия и кровля одного частного домовладения. Также в поселке осколками повреждены два автомобиля, — оповестил Гладков.

Он добавил, что на местах уже работают оперативные службы. Гладков также подтвердил, что в Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности.

Вооруженные силы Украины в районе 22:00 мск попытались совершить атаки c применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» и тактического ракетного комплекса «Точка-У» по объектам на территории Курской области, сообщало Минобороны РФ. По данным ведомства, средства противовоздушной обороны сбили десять снарядов и одну ракету над Белгородской областью.

Военное ведомство также оповестило, что над Курской область в 22:30 мск была пресечена попытка ВСУ совершить атаку переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракетой С-200. Кроме того, над Белгородской областью сбили ракету Patriot.