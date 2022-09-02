В Химках врачи спасли женщину, у которой лопнула киста с паразитами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Химкинскую больницу поступила женщина в возрасте 37 лет с симптомами перитонита, однако выяснилось, что причиной была прорвавшаяся в брюшную полость паразитарная эхиноккоковая киста, сообщает «Подмосковье сегодня». Всего их было две — они образовались в обеих долях печени и имели диаметр более 15 см. Одна из кист лопнула, и паразит попал в брюшную полость.

Это такой большой пузырь с толстыми стенками, внутри которого живет ленточный червь-паразит — эхинококк, — пояснили врачи больницы.

Женщину экстренно прооперировали и удалили обе кисты. На данный момент она уже выписана под наблюдение врача по месту жительства.

Обычно эхинококк поражает домашних животных, человек для него — промежуточный хозяин. В организм такой паразит может попасть с плохо вымытыми овощами и фруктами или при контакте с животными.

В Красноярском крае в июне ввели карантин из-за того, что в туше убитого медведя обнаружили вызывающего трихинеллез паразита. Болезнь опасна и для животных, и для людей. Она вызывает лихорадку, поражает мышцы и кожу, а при тяжелом течении — внутренние органы и центральную нервную систему. Также он грозит привести к инвалидности или вызвать паралич.