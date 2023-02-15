Россия контролирует около 20 населенных пунктов Харьковской области, сообщил глава ВГА региона Виталий Ганчев в эфире телеканала «Россия 24». Он отметил, что все населенные пункты, которые были под контролем РФ до сентября 2022 года в области, будут планомерно заниматься российской армией.
На Харьковском направлении идут ожесточенные бои. Нам известно, что около 20 населенных пунктов Харьковской области находятся под контролем наших вооруженных сил. <...> Все населенные пункты области, которые были под контролем наших сил до сентября, будут планомерно освобождаться, — сказал Ганчев.
Ранее СМИ США предположили, что ВСУ в скором времени могут сдать Артемовск. По мнению журналистов, косвенным признаком предстоящего отступления украинских войск является введение ими запрета на въезд в город гражданских лиц.
Мнение о скором взятии Артемовска российскими войсками высказал на прошлой неделе экс-глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник. Он отметил, что за город идут тяжелые бои, но их итог предрешен. С ним согласился член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его мнению, к властям Украины уже начинает приходить осознание того, что они потеряют Артемовск.