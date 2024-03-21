В Харькове второй раз за сутки прогремели взрывы

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press/Global Look Press

Взрывы произошли в Харькове на востоке Украины, сообщил мэр города Игорь Терехов. Он написал в Telegram-канале, что прилеты в населенном пункте зафиксированы второй раз за сутки.

Первый раз Терехов проинформировал об очень большом пожаре на месте взрыва. Однако степень повреждений и другие подробности он уточнять не стал. В настоящий момент в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях действует воздушная тревога.

Ранее стало известно, что военнослужащие Вооруженных сил России уничтожили в Харькове сотрудников Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, которые принимали участие в атаках на Белгородскую область. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев объяснил, что удар по объекту в Харькове днем 20 марта был нанесен по производству беспилотников. Там же располагались сотрудники от ГУР. Кроме них погибли работники с Западной Украины, которые занимались сборкой беспилотников, а также иностранные специалисты, снаряжавшие эти дроны.

На дня в Харьковской области был уничтожен расчет украинской ракетной системы залпового огня «Вампир», из которой велись обстрелы Белгорода. Тогда же стало известно, что российские военнослужащие сбили вертолет противника с десантом на борту в зоне спецоперации. Предположительно, это был UH-60 Black Hawk американского производства.