В Хабаровском крае паром столкнулся со льдиной В Хабаровском крае паром получил повреждения при столкновении со льдиной

Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

Паром, совершавший рейс на линии между Сахалином и материковой частью Хабаровского края, получил повреждение, говорится в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры. По предварительным данным ведомства, грузовое судно столкнулось со льдиной.

Грузопaссaжирское судно «Aлексaндр Деев» при движении нa перепрaве Вaнино — Холмск получило повреждение, предположительно, по причине столкновения со льдиной, — рассказали в надзорном ведомстве.

По информации прокуратуры, на пароме находятся 35 членов экипажа, 28 пассажиров и 28 автомобилей. О пострадавших пока неизвестно. Судно ожидает аварийной буксировки в хабаровский порт Ванино.

Сахалинская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности мореплавания. По ее результатам будет дана оценка техническому состоянию судна и действиям экипажа.

Ранее в результате столкновения двух теплоходов на реке Лена в Якутии пострадал сотрудник парома. Грузовые судна перевозили автомобили. Один из теплоходов получил повреждения носовой части.

Также стало известно, что не менее 80 человек получили ранения после того, как японский паром столкнулся с китом в Японском море. На борту из порта Ниигата к острову Садо следовали 120 человек.