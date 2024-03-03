В Белгородской области объявили ракетную опасность

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look PressGlobal Look Press

Угроза ракетной опасности объявлена в Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области, сообщила мэрия Белгорода в Telegram-канале. Местным жителям власти рекомендовали не забывать об осторожности.

Губкинский ГО, Старооскольский ГО. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам, — говорится в заявлении.

Командир боевого подразделения по БПЛА ВС России в зоне спецоперации с позывным Лего ранее объяснил, что украинские беспилотные летательные аппараты, которые преодолевают большие расстояния вглубь РФ, пролетают на высоте до тысячи метров в режиме тишины. По его словам, дроны, которые не подают сигналы, корректируются спутниками.

Ранее Минобороны России подтвердило уничтожение средствами ПВО двух БПЛА самолетного типа в Белгородской и Ленинградской областях. Кроме того, мощные взрывы были зафиксированы в районе порта Бронка города Ломоносова и над Финским заливом. Зенитный ракетный комплекс сработал, когда дрон был замечен на низкой высоте над водной акваторией. По официальным данным, жертв и разрушений не зафиксировано. Известно, что обломки сбитого дрона упали в Финский залив, в район порта Бронка выдвинулись экстренные службы.