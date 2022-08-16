В ГРУ сообщили о визите конгрессменов США в Киев по вопросу утечки оружия ГРУ: конгрессмены США приезжали в Киев для разбирательств с утечками оружия для Украины

Фото: president.gov.ua

Специальная группа конгрессменов США в июле побывала в Киеве для изучения вопроса утечки оружия за пределы Украины, сообщил начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Он подчеркнул, что особую опасность представляет «бесконтрольное расползание» переносных зенитных и противотанковых ракетных комплексов, передает РИА Новости.

Для разбирательств по данному вопросу в июля текущего года Киев посетила специальная группа палаты представителей конгресса США во главе с руководителем комитета по вооруженным силам Смитом, есть аналогичная информация и у Интерпола, — заявил Костюков.

Он добавил, что вооружение, поставляемое странами Запада Киеву попадает на черные рынки, а оттуда беспрепятственно переходит во владение к террористическим организациям.

Ранее о поступившем на черный рынок западном оружии заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Он привел в пример легкое стрелковое и противотанковое оружие, в частности Javelin, добавив, что оно с легкостью может попасть в руки террористов на Ближнем Востоке.