В Гознаке назвали сроки замены старых сторублёвых купюр на новые Глава Гознака Трачук: новые сторублёвки могут заменить старые за два года

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Новая купюра номиналом в сто рублей технически может полностью заменить старую сторублёвку за полтора-два года. Такое мнение высказал в интервью РИА Новости глава Гознака Аркадий Трачук. Он также отметил, что назвать точные цифры в данном вопросе трудно.

Время жизни банкноты 100 рублей после модернизации за счёт применения новых технологий увеличится. В общем случае, технически это могло бы занять полтора-два года, но точные цифры я вам не могу сказать, — сказал Трачук.

Он также добавил, что прежде чем новая банкнота поступит в оборот, Банк России должен убедиться в том, что система готова с ней работать. Для этого участникам рынка придётся перенастроить своё оборудование.

Я бы рискнул сделать предположение, что в течение полугодия, в основном, эта задача будет, в общем, решена. Некоторые могут сказать, что я чересчур оптимистичен, — подчеркнул Трачук.

Он также отметил, что основной выбор объектов для нанесения на новые купюры в 1000 и 5000 рублей завершён, специалисты уже работают над их художественным оформлением.

На минувшей неделе Банк России показал модернизированную банкноту в 100 рублей. На одной её стороне размещены символы Москвы, среди которых — Красная площадь, здание МГУ и другие. С другой — достопримечательности Центрального федерального округа России, куда помимо столицы входят 17 областей. Новые банкноты в 100 рублей покрыты лаком, чтобы удлинить срок их службы на треть, и на них размещен QR-код, который ведёт на сайт Банка России.

Другие банкноты образца 1997 года также будут модернизированы в период до 2025 года. Предполагается, что новые купюры в 1000 и 5000 рублей выйдут в 2023 году, 500 рублей — в 2024, 10 и 50 — в 2025 году.

По мнению Трачука, модернизация банкнот обеспечит снижение уровня фальшивомонетничества в России, особенно заметным снижение будет сразу после внедрения новых купюр.