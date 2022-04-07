Законопроект: за исполнение санкций против РФ могут дать до 10 лет тюрьмы

В российском законодательстве может появиться новое наказание за исполнение санкций недружественных стран в России, сообщается на сайте партии «Единая Россия». Соответствующий законопроект предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.

Законопроект предлагает дополнить часть 2 статьи 201 УК РФ о превышении должностных полномочий нормой о действиях в целях исполнения антироссийских санкций.

Таким образом, за исполнение санкций в России можно получить штраф в размере до 1 млн рублей или в размере дохода осуждённого за период до пяти лет, либо принудительные работы сроком до пяти лет с лишением права в течение трёх лет занимать определённые должности, либо лишение свободы сроком до 10 лет.

По словам первого замруководителя фракции ЕР Дмитрия Вяткина, инициатива является частью защиты российской экономики от действий недружественных стран.

Ранее в России приняли закон об исключении ценных бумаг российских компаний с зарубежных биржевых платформ. Он предполагает последующую конвертацию активов в российские ценные бумаги этих компаний.

Австралия намерена внести новые санкции в отношении 67 россиян из-за спецоперации на Украине. Ограничения коснутся российских олигархов, а также окружения президента РФ Владимира Путина.