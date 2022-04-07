Законопроект: за исполнение санкций против РФ могут дать до 10 лет тюрьмы

В российском законодательстве может появиться новое наказание за исполнение санкций недружественных стран в России, сообщается на сайте партии «Единая Россия». Соответствующий законопроект предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет.
Законопроект предлагает
Таким образом, за исполнение санкций в России можно получить штраф в размере до 1 млн рублей или в размере дохода осуждённого за период до пяти лет, либо принудительные работы сроком до пяти лет с лишением права в течение трёх лет занимать определённые должности, либо лишение свободы сроком до 10 лет.
По словам первого замруководителя фракции ЕР Дмитрия Вяткина, инициатива
Ранее в России приняли закон об исключении ценных бумаг российских компаний с зарубежных биржевых платформ. Он предполагает последующую конвертацию активов в российские ценные бумаги этих компаний.
Австралия намерена внести новые санкции в отношении 67 россиян из-за спецоперации на Украине. Ограничения коснутся российских олигархов, а также окружения президента РФ Владимира Путина.