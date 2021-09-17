В Госдуму проходят четыре партии: результаты экзитпола

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В новую Госдуму РФ проходят четыре партии. Об этом свидетельствуют результаты экзитпола, проведённого компанией ИНСОМАР. Их данные приводит ТАСС.

Согласно результатам опросов на выходе с участков голосования, лидером думской гонки является партия «Единая Россия». По партийному списку она набирает 45,2% голосов избирателей.

Кроме того, необходимый пятипроцентный барьер преодолели уже действующие парламентские партии: КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия». По данным экзитпола, они набирают 21%, 8,7% и 7,9%, соответственно.

Партия «Новые люди», предварительно, получила 4,7% голосов. Для попадания в Госдуму ей не хватает 0,3%.

Ранее ЦИК сообщила о том, что явка на выборах в Госдуму превысила 45%.