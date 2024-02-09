В Госдуме назвали интервью Путина символом открытости РФ к диалогу Депутат Гасанов: интервью Путина говорит об открытости России к диалогу

Фото: kremlin.ru

Такер Карлсон, Владимир Путин

Интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону рассчитано на англоязычную аудиторию, заявил NEWS.ru депутат Государственной думы Джамаладин Гасанов. По его словам, эта беседа стала символом открытости России к равноправному диалогу.

Это интервью — символ открытости России к равноправному диалогу. Целевая аудитория — англоязычное население. Те, кто получают однобокую информацию. Повторюсь, несмотря на сложные отношения с Западом, Россия готова к диалогу. Надеюсь, это интервью дойдет до всех здравомыслящих людей мира. На западе достаточно умных и образованных людей, чтобы понять то, о чем говорил наш президент. Ведь теперь любой иностранец может ознакомиться с точкой зрения Москвы, прочитав или прослушав эту беседу, — сказал Гасанов.

Он также отметил, что в ходе интервью Путин блистал знаниями в области истории, экономики, юриспруденции, психологии и аспектов внешней политики России. Российский президент, по словам депутата, «глубоко погружен в историю нашей страны, в понимание экономических предпосылок политических процессов и особой роли России как объединяющего фактора».

Ранее американский журналист Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Интервью, размещенное в соцсети Twitter (X) набрало более 50 млн просмотров примерно за пять часов. Количество репостов при этом превысило 155 тысяч, отметку «нравится» поставили более 474 тысяч человек.