Интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону рассчитано на англоязычную аудиторию, заявил NEWS.ru депутат Государственной думы Джамаладин Гасанов. По его словам, эта беседа стала символом открытости России к равноправному диалогу.
Это интервью — символ открытости России к равноправному диалогу. Целевая аудитория — англоязычное население. Те, кто получают однобокую информацию. Повторюсь, несмотря на сложные отношения с Западом, Россия готова к диалогу. Надеюсь, это интервью дойдет до всех здравомыслящих людей мира. На западе достаточно умных и образованных людей, чтобы понять то, о чем говорил наш президент. Ведь теперь любой иностранец может ознакомиться с точкой зрения Москвы, прочитав или прослушав эту беседу, — сказал Гасанов.
Он также отметил, что в ходе интервью Путин блистал знаниями в области истории, экономики, юриспруденции, психологии и аспектов внешней политики России. Российский президент, по словам депутата, «глубоко погружен в историю нашей страны, в понимание экономических предпосылок политических процессов и особой роли России как объединяющего фактора».
Ранее американский журналист Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Интервью, размещенное в соцсети Twitter (X) набрало более 50 млн просмотров примерно за пять часов. Количество репостов при этом превысило 155 тысяч, отметку «нравится» поставили более 474 тысяч человек.