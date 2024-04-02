В Госдуме заявили о необходимости усилить ПВО России Депутат Швыткин: ВСУ рассчитывают нанести урон гражданской инфраструктуре России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ВСУ с целью отвлечения могут наносить удары по тыловым районам, где рассчитывают нанести серьезный урон гражданской инфраструктуре России, заявил заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. По его словам, Москва должна работать над усилением ПВО в стране.

Скорее всего атаки произвела диверсионная группа с территории России, не исключено, что это ВСУ из Украины. В противовес мы должны продемонстрировать собранность и сплоченность. Кроме того, реалии сегодня таковы, что мы должны уметь действовать в экстремальных ситуациях — оказывать первую помощь, знать где находятся укрытия, закладывать аптечки. Жители должны быть готовы к тому, что происходит. Сегодня идет специальная военная операция, противник с помощью Запада будет огрызаться. Минобороны РФ делает всё возможное для отражения атак на Россию, — сказал Швыткин.

Ранее стало известно, что одной из пострадавших при атаке БПЛА в Татарстане оказалась 16-летняя гражданка Руанды. Иностранка, которая получила травмы, является студенткой политехнического колледжа в Елабуге.

В Сети уже появилось видео атаки беспилотника на общежитие. На кадрах видно, как к строению приближается дрон самолетного типа, после чего происходит взрыв. Гендир ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев отмечал, что дроны были оснащены оборудованием стран НАТО. Он подчеркнул, что россиян не удастся запугать.