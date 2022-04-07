В Госдуме заявили о нехватке в России общественных экоинспекторов

Депутат Александр Коган рассказал NEWS.ru, что на сегодня общественных инспекторов по охране окружающей среды в стране насчитывается лишь 456 человек. Парламентарий считает, что это «очень мало», учитывая, что к этой деятельности возник большой интерес в 2016-2017 годах, когда общественные экологические инспекторы только появились в России.

Желающих быть инспектором у нас сразу было около трёх тысяч человек, — говорит Коган.

По мнению депутата, снижение интереса к деятельности в качестве общественных экоинспекторов связано со сложной процедурой получения статуса. Помимо этого, они должны выполнять план: выявить минимум два нарушения в год и направить информацию в Росприроднадзор. В случае невыполнения условия активисты лишаются звания общественного экологического инспектора.

Потихонечку всё это начало затухать, потому что они поняли, что у них куча проблем, связанных с тем, что они должны пройти какое-то обучение, сдать экзамен Росприроднадзору, получить «корочку», а потом подтверждать свою эффективность, как минимум два мероприятия необходимо провести результативных, — объясняет депутат.

Ситуацию осложняет тот факт, что экоинспекторы не наделены никакими особыми полномочиями для выполнения непосредственных обязанностей.

При этом всём одна головная боль, и никаких преференций. То есть все обращения инспекторов рассматриваются в общем порядке, они не имеют права присутствовать при проведении каких-то проверок, связанных с выявлением нарушений именно этим общественным инспектором, — рассказывает Коган.

Вместе с ещё несколькими коллегами по Госдуме депутат разработал законопроект, частично расширяющий права общественных экологических инспекторов. Правда, в документе также содержится и ряд ограничений их деятельности.

Александр Коган говорит, что депутаты собираются и дальше работать в сфере прав экоинспекторов — в частности, продлить срок действия их удостоверений (сейчас он составляет один год).

Считаю, это целесообразно. Мы планируем с Росприроднадзором выйти с инициативой установить срок действия удостоверения минимум два года. После принятия данного законопроекта, когда он уже станет законом, или параллельно с этим мы будем выходить с предложением продлить срок действия этих удостоверений, — говорит депутат.

В соответствии с действующим законодательством, общественным экоинспекторам разрешается фиксировать правонарушения в области охраны окружающей среды, в том числе с помощью фото- и видеосъёмки, и направлять эти материалы в органы государственного надзора. Инспекторы могут сообщать в устной форме физическим лицам о том, что те совершают правонарушения в сфере экологии.

Также экоинспекторы могут запрашивать информацию о состоянии окружающей среды, обстоятельствах и фактах осуществления деятельности, которые негативно воздействуют на экологию, создают угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан у органов государственной власти, местного самоуправления и должностных лиц.

Этой зимой спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Росприроднадзора Светлана Радионова, а также сенатор и зампред комитета по аграрно-продовольственной политике Елена Зленко выступили с инициативой разработки Экологического кодекса — документа, который включал бы в себя все нормы, природоохранной деятельности и борьбы с изменением климата. Идея была встречена скептически в Госдуме и среди организаций, специализирующихся на охране природы.