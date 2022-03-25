В Госдуме заявили, что санкции сильнее сплотят россиян

Западные санкции сильнее сплотят россиян, их это не сломит, заявила депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Тамара Фролова «ПолитЭксперту». Патриотизм и справедливость — принцип, по которому живут граждане России, и это сложно понять остальному миру, считает она.

Миру очень сложно понять русскую душу, для которой ключом, открывающим все двери, являются крепкая вера и верность, патриотизм, правда и справедливость, национальное единство и братская любовь. Это не пустые слова, а принцип нашей жизни! И совершенно не важно, на каком языке мы говорим, каких политических взглядов придерживаемся: мы — россияне, у нас общая судьба и одно будущее, — сказала Фролова.

При этом отмечалось, что после начала военной операции на Украине россияне стали уезжать из страны. Только в Грузию к 10 марта въехали до 25 тысяч граждан РФ. Кто-то едет, чтобы переждать тяжёлое время, а другие в спешке берут билеты и часто не имеют чёткого плана, как жить за пределами родины. Некоторые всё же рассматривают возможность вернуться, другие уверены, что точно не приедут назад.

Те, кто в связи с санкциями настроен позитивно, надеются, что кризис поможет ликвидировать пропасть между богатыми и бедными и установить социальное равенство. А, например, разнорабочего из Новосибирской области Виктора Перова уход ресторанов и магазинов из России не взволновал, потому что он и так в них не ходил.