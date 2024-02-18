В Госдуме заявили, что генералитет Украины ничему не учится Депутат Журавлев: тактику взятия Авдеевки следует использовать вновь

Фото: Alexander Rekun/Global Look Press/Global Look Press

Алексей Журавлев

Взятие Соледара, Артемовска и Марьинки происходило практически по одному и тому же сценарию, рассказал РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По словам парламентария, с точки зрения тактики это очень интересно, так как похоже, что украинское командование ничему не учится. Журавлев объяснил, что во всех случаях Киев не разрешал ВСУ уходить из «клещей», потом крышка «котла» закрывалась и наступало окружение. Поэтому тактику взятия Авдеевки надо использовать вновь, считает депутат.

Это показывает, что командование украинских войск в этом плане ровным счетом ничему не учится, и эту тактику можно будет использовать и впредь, — подчеркнул он.

Журавлев назвал Авдеевку, которую штурмовали два года, «важным завоеванием», так как из нее ВСУ ежедневно обстреливали мирное население Донецка. Он выразил надежду, что теперь в городе станет потише.

Депутат напомнил, как еще месяц назад президент Украины Владимир Зеленский фотографировался у стелы, рядом с которой сейчас водрузили российский флаг. Украинский лидер тогда пообещал, что Авдеевка не падет никогда, поэтому, по мнению Журавлева, взятие города имеет для Киева еще и репутационное значение.

Ранее военный аналитик Игорь Коротченко назвал потерю Авдеевки колоссальным ударом по имиджу Украины, который усилил деморализацию ВСУ. Он подчеркнул, что город был потерян во время проведения Мюнхенской конференции безопасности, на которой, в частности, решался вопрос военной и финансовой помощи Киеву.