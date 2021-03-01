В Госдуме заявили, что часть россиян лишатся выплат на детей

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После того, как был отменён беззаявительный порядок продления так называемых «путинских» выплат на детей до трёх лет, некоторые граждане могут лишиться этого пособия. Дело в том, что их доходы могли измениться, пояснили депутаты думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин и Светлана Бессараб.

Это, понятно, хуже и означает, что людям придется подавать документы. Это предполагает осложнение при формировании права на получение соцзащиты. Любые бумажки это осложнения — а вот у вас доходы на два рубля выше прожиточного минимума, мы вам ничего не дадим, — заявил Шеин, слова которого приводит URA.ru.

В свою очередь Бессараб отметила, что беззаявительный порядок начисления выплат уже не будут продлять. Теперь, продолжила парламентарий, семьи сами должны решать, нужна ли им помощь от государства, или нет.

Если нуждаются, придется один раз в год собирать соответствующие справки и заявлять о таком характере поддержки, — считает она.

Бессараб пояснила, что на «путинские» пособия могут рассчитывать только те семьи, где доход на одного члена ниже двух прожиточных минимумов, установленных в регионе. В случае, если кто-то из родителей начал зарабатывать больше, выплаты отменяются.