В Госдуме захотели отключить Эстонию от российской электроэнергии Депутат Госдумы Морозов предложил «вырезать» Эстонию из энергетического партнерства с РФ

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Депутат Госдумы Олег Морозов заявил, что правительство должно «вырезать» Эстонию из энергетического партнерства с Россией. Он призвал полностью прекратить поставки электроэнергии Таллину. Так парламентарий отреагировал на русофобскую политику, которую проводит эстонское руководство после решения полностью ограничить въезд россиян в страну, пишет РИА Новости.

Надо «вырезать» Эстонию из энергетического партнерства с Россией и Белоруссией и полностью прекратить поставки ей электричества, — рассказал Морозов.

Депутат Госдумы Максим Иванов в свою очередь отметил, что решения Эстонии ударят по ее же экономике и эстонскому государству.

Энергетические и газовые компании Японии планируют в ближайшее время подписать новые контракты на покупку СПГ с проекта «Сахалин-2», написала ранее газета Asahi Shimbun со ссылкой на источники. Отмечается, что крайний срок ответа японской стороны подходит к концу. Японские предприниматели опасаются невыгодных условий при заключении новых контрактов на поставки. Несмотря на западные санкции Токио выразило желание принять участие в проекте «Сахалин-2».