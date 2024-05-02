В Госдуме призвали покончить с «бесконтрольной гулянкой» трудовых мигрантов Депутат Нилов: трудовая миграция в России должна быть по запросу регионов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трудовая миграция в России должна быть по запросу конкретного региона, предприятия и отрасли, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Так он отреагировал на запрет работы мигрантов в такси в Курской области. По мнению Нилова, каждый глава региона в рамках своих полномочий принимает решения, которые прежде всего требуют развития экономики региона, рынка труда и иных актуальных вопросов, в том числе с имеющимися вакансиями и безработными.

Каждый губернатор анализирует спрос, предложения, социально-экономические и политические последствия и принимает соответствующие решения. В целом это вписывается в концепцию, что трудовая миграция должна быть по запросу конкретного региона, предприятия, отрасли. То есть требуется определенное количество специалистов, и ими необходимо обеспечить, а не превращать трудовую миграцию в бесконтрольную гулянку, когда приезжают в поисках работы и занимаются непонятно чем с соответствующими негативно вытекающими последствиями, — отметил Нилов.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе мигрантам запретили работать в такси. Кроме того, рассматривается возможность введения аналогичных запретов и в других отраслях.