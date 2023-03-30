В Госдуме выступили за дополнительные квоты в вузах для вдов участников СВО Депутат Госдумы Лантратова предложила расширить квоты в вузах для вдов участников СВО

Фото: Aleksey Ivanov / Global Look Press

Первый заместитель главы думского комитета по образованию Яна Лантратова обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением усилить меры поддержки вдов участников спецопераций, передает РИА Новости. В частности, она предложила предоставить им отдельную квоту для бесплатного образования в вузах и возможность заключения социального контракта независимо от доходов.

Лантратова указала, что вдовы военнослужащих, участвовавших в специальных операциях, нуждаются в особой заботе государства, поскольку их жизненные обстоятельства полностью изменились, и они столкнулись с трудностями. По ее словам, некоторые из этих женщин испытывают трудности с трудоустройством, что снижает доходы семьи и качество жизни в целом. В связи с этим, депутат предложила три инициативы, направленные на социальную адаптацию вдов и их детей, а также на повышение качества их жизни.

Одно из предложений — предоставление отдельной квоты для обучения в вузах на бакалавриате и специалитете за счет бюджета, а также возможность получения среднего профессионального образования на приоритетных условиях.

Также Лантратова предложила правительству предоставить вдовам участников спецопераций возможность заключения социального контракта независимо от уровня их доходов. Последняя инициатива связана с предоставлением доступа к услугам бизнес-инкубаторов на льготных условиях для поддержки проектов молодых предпринимателей.

Президент России Владимир Путин ранее предложил ввести льготы на аренду жилья для сотрудников оборонно-промышленного комплекса (ОПК). По его словам, стоимость будет значительно ниже рыночной, а большую часть расходов на себя возьмет государство.