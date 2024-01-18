В Госдуме высказались о взлете цен за ЖКУ на 15 % Депутат Качкаев назвал вбросом сообщения о повышении стоимости ЖКУ на 15%

Высказывание депутата Госдумы Андрея Гурулева о возможном повышении цен на услуги ЖКХ на 15% является вбросом, заявил Daily Storm первый зампред комитета нижней палаты парламента по ЖКХ Павел Качкаев. Он напомнил, что этим вопросом занимается правительство РФ, и речь идет о повышении стоимости на 9%.

Это вброс просто, который под собой ничего не имеет. Решение уже принято, почему мы сейчас должны говорить об этом? В среднем, насколько я помню, увеличение стоимости жилищно-коммунальных услуг по стране будет порядка 9%, ни о каких 15% речи не идет. Это все диктуется постановлением правительства, они регулируют данный вопрос уже 10 лет, — заявил он.

Гурулев ранее сказал, что в России необходимо повысить тарифы ЖКХ для решения проблемы коммунальных аварий. Он привел в пример в Забайкалье, где, по его мнению, придется увеличить стоимость ЖКУ минимум на 15%.

Как пояснил депутат, тариф состоит из двух частей: из той, которую платит население, и из той, что платят региональные власти. По его логике, главы некоторых субъектов не хотят увеличивать тарифы на ЖКХ, поскольку в бюджете нет дополнительных средств, однако по-другому ситуацию с увеличившимся количеством коммунальных аварий не решить.

Председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская ранее заявила, что в большом количестве аварий на теплосетях в России этой зимой виноваты власти всех уровней. По ее мнению, в стране необходимо провести модернизацию коммунальной инфраструктуры, но это потребует больших затрат.