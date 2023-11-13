В Госдуме высказались о сообщении про перегруппировку войск у Днепра Депутат Соболев назвал фейком информацию о перегруппировке войск у Днепра

Фото: МО Украины

Информация о перегруппировке российских войск на «более выгодные позиции к востоку от Днепра» является ложной, так как за Днепром нет российских войск, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. Он уточнил, что российские военнослужащие находятся только на восточном берегу реки.

Это ерунда, фейк. У нас за Днепром войск нет. Мы находимся на восточном берегу Днепра, на западном берегу наших войск нет, — заявил Соболев.

13 ноября РИА Новости и ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ разместили сообщения, в которых говорилось, что командование группировки «Днепр» приняло решение о перегруппировке войск на более выгодные позиции к востоку от Днепра. Через несколько минут информационные агентства выпустили опровержения, сообщив, что сообщения аннулированы и были опубликованы ошибочно. Позднее военное ведомство заявило, что распространение недостоверной информации о переброске войск «Днепр» от имени пресс-службы Минобороны РФ являлось провокацией.

11 ноября врио командира третьей мотострелковой роты группировки войск «Днепр» Золто Арсаланов рассказал о тяжелом бою на левом берегу Днепра, в котором российские военные пленили 11 украинских морпехов. По словам старшего лейтенанта ВС РФ, в ходе боя семь морпехов ВСУ были взяты в плен, еще четверо сдались сами, когда у них закончились боеприпасы.