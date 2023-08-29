В Госдуме указали лучшее место для выставки трофейной украинской техники Депутат Журавлев предложил установить трофейную технику на Красной площади

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Трофейную западную технику можно будет установить на Красной площади, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Журавлев. По его словам, это покажет «потуги Запада на уничтожение России».

Всю эту армаду логично выставить в одном месте, чтобы понять, насколько мощны и серьезны эти потуги Запада на уничтожение России. И Красная площадь для этого вполне годится, не зря же по садовому кольцу в Великую Отечественную устраивали парад с пленными немцами и с публичным унижением их знамен и штандартов, — сообщил Журавлев.

Он добавил, что изначально был сторонником того, чтобы «распределить» эти искореженные куски металла по странам-производителям. В частности, немецкие танки Leopard надо поставить у посольства Германии, а, скажем, американские БМП Bradley — у диппредставительства США.

Чтобы сотрудники посольств, идя на работу, вынуждены были пробираться сквозь узкий коридор подбитых танков и БМП, буквально кожей ощущая исходящую от них опасность, — резюмировал Журавлев.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев осмотрел трофейную техникуНАТО, представленную на форуме «Армия-2023». По его словам, среди техники противника попадаются как хорошие образцы, так и неудачные, но ее не нужно недооценивать.