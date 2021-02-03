В Госдуме советы Госдепа США сравнили с отравой

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Депутат Госдумы Руслан Бальбек высказался о рекомендациях Госдепа США. Он назвал следование советам американского ведомства отравой для любой страны.

Таким образом Бальбек прокомментировал призыв Госдепа освободить оппозиционного политика Алексея Навального, которому суд 2 февраля заменил условный срок тюремного заключения на реальный. Оппозиционер проведёт в колонии 3,5 когда.

Госдеп постоянно требует от нас неприемлемые действия: то разоружиться, то Крым отдать, то покаяться непонятно в чём, теперь вот организатора массовых беспорядков выпустить, — высказался депутат. Его слова приводит РИА Новости.

Бальбек напомнил, что после штурма Капитолия нарушителей общественного порядка ждала уголовная ответственность. Тем не менее, по его словам, в России почему-то можно «драться с полицией».

Депутат Госдумы также напомнил о последствиях для Киева при взаимодействии с США. Он отметил, что на текущий день Украина потеряла 30% своей территории, а также о многомиллионных долгах государства. По словам политика, «просвета не видно».

Я бы даже сказал, что советы от Госдепа — это отрава для страны, — заключил Бальбек.

Напомним, 2 февраля в Москве по запросу ФСИН состоялся суд над оппозиционером Алексеем Навальным. Симоновский суд удовлетворил ходатайство следствия и заменил условное наказание Навального по делу «Ив Роше» на реальный срок в 3,5 года. Адвокаты блогера пообещали обратиться в Совет Европы.

Страны Запада неоднократно призывали власти России освободить Навального и выражали солидарность оппозиционеру.

Ранее NEWS.ru писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова полагает, что тюремный приговор оппозиционеру Алексею Навальному страны Запада могут использовать как очередной предлог для введения очередных санкций в отношении России, при этом, уверена она, США и Европе достаточно для этого любого повода.