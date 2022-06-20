В Госдуме сообщили, когда «Спутник V» появится в календаре прививок Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Куринный сообщил, когда «Спутник V» появится в календаре прививок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вакцину от коронавируса «Спутник V» будут вносить в национальный календарь прививок, когда эксперты сформируют у населения полное доверие к препарату, сообщил зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. После того как будут даны все необходимые ответы по вакцине, внести её в календарь можно в течение полугода-года, отметил он в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Когда эксперты обсудят и опубликуют все результаты, полученные по итогам третьей, четвёртой фазы исследований, к этому можно будет подойти. Пока, к сожалению, эти сведения у нас очень разрозненные, не сгруппированные и не дана оценка независимых экспертов. Всё это вызывает недоверие у людей, тем более на фоне агрессивной политики принуждения, которая длительное время существовала в стране, — сказал Куринный.

Он добавил, что при внесении «Спутника V» в национальный календарь вакцина станет сопоставима с прививкой против гриппа, не вызывающей сомнений по поводу опробованных препаратов и изученных осложнений.

Включить в национальный календарь прививок в России вакцинацию от коронавируса «Спутником V» предложил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его мнению, это единственный способ решения проблем, связанных с COVID-19.