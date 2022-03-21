В Госдуме сообщили, что ещё многие российские туристы остались за границей

Ещё многие российские туристы остались за границей, сообщил депутат Госдумы от Забайкальского края Андрей Гурулев изданию «МК в Чите». Вопросом их возвращения в непрерывном режиме занимаются МИД, Минтранс, Росавиация и Ростуризм, отметил он.

Удалось вернуть домой определённое количество пассажиров, но ещё очень много людей остаются за рубежом — в Таиланде, Египте, других странах. Сейчас процесс продолжается не только с привлечением российских авиакомпаний, но и зарубежных, — сказал Гурулев.

Он добавил, что свою работу ведёт профильный комитет Госдумы. При этом Гурулев отметил, что депутаты не могут переломить ситуацию своим вмешательством.

Ранее Министерство туризма Египта временно отменило штрафы за просрочку периода безвизового пребывания в Шарм-эш-Шейхе для российских туристов. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова поблагодарила египетских коллег за оперативную помощь, добавив, что параллельно Ростуризм помогает туроператорам решить вопрос с возвращением российских граждан домой.

А генеральный менеджер тайской принимающей компании «Илвес тур» Виктор Кривенцов рассказал, что жители Таиланда помогают с жильём и едой российским туристам, которые не могут выехать из страны из-за отсутствия прямых рейсов. Предприниматель добавил, что для помощи россиянам организовано несколько центров и горячие линии. В настоящее время из страны, по официальным данным, не могут вылететь около семи тысяч россиян.