В Госдуме считают, что Лондон частично признал Крым российским

https://static.news.ru/photo/ee5595a0-50f2-11eb-8134-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Тот факт, что власти Великобритании с 1 января 2021 года ослабили санкции в отношении Москвы, введённые в 2014 году из-за присоединения Крыма к РФ, может свидетельствовать о том, что Лондон частично признаёт Крымский полуостров российской территорией, считает депутат Андрей Козенко.

Британия, как и другие страны Европы, одной рукой подписывают санкции, отказываясь признавать Крым российским, а другой рукой согласовывают экономические взаимоотношения с республикой. Такую политику сложно назвать искренней, однако это даёт надежду на то, что шаг за шагом здравый смысл и рациональные решения станут повсеместными, — цитирует парламентария «Газета.Ru».

Британские власти с 1 января разрешили своим судам платить за услуги «Госгидрографии», а также расплачиваться в портовых терминалах ГУП «Крымские морские порты», Керченского рыбного порта, Ялтинского торгового порта и Евпаторийского торгового порта.

Ранее NEWS.ru писал, что по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле персональные санкции Запада воспринимают как «знак качества».