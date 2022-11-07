В Госдуме решили расширить льготы по кредитным каникулам для мобилизованных В Госдуму внесли проект по расширению льгот по кредитным каникулам для мобилизованных

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В Госдуму внесен законопроект, исключающий начисление процентов на остаток основного долга по потребительским кредитам и займам, которые брали обратившиеся за кредитными каникулами граждане до своей мобилизации и участия в спецоперации на Украине. Информация об этом содержится в базе данных парламента. Документ был разработан депутатами Орловского облсовета для дополнительной поддержки заемщиков, призванных на военную службу, и для членов их семей.

В настоящее время граждане имеют право на кредитные каникулы по потребительским кредитам, полученным до мобилизации или участия в спецоперации. Каникулы предоставляются на время службы, при этом увеличиваясь на 30 дней. Данный период предусмотрен для лечения в стационаре при ранении или заболевании, полученном в ходе участия в спецоперации.

При этом на остаток основного долга начисляются проценты в размере двух третей от среднерыночного значения полной стоимости потребкредита на дату обращения за кредитными каникулами.

Законопроект предусматривает в течение срока действия льготного периода не начислять вышеназванные проценты. По мнению авторов инициативы, такая мера позволит усилить поддержку мобилизованных, участников спецоперации и членов их семей.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак обратился к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой уравнять выплаты мобилизованным и добровольцам в рамках не менее 195 тысяч рублей. Расходы на эти подъемные Турчак предлагает компенсировать региональным бюджетам из федерального.

Также сообщалось, что Минэкономразвития и Совет Федерации прорабатывают вопрос отмены контрольно-надзорных проверок для предприятий, генеральные директора или учредители которых были мобилизованы. Деловые объединения поддерживают инициативу, предлагают продлить мораторий на проверки и установить квоты на отсрочку от мобилизации для ключевых сотрудников.