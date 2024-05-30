В Госдуме назвали самый главный страх противников России Депутат Толмачев: самый главный страх Запада — ядерное оружие России

Фото: MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

Ядерное оружие России — самый главный страх Запада, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, противники боятся его на уровне рефлексов, это заложено в них несколькими поколениями.

Совет по внешней и оборонной политике предложил устроить демонстрационные ядерные взрывы, чтобы отрезвить горячие головы на Западе и позволить им прикинуть, как будет выглядеть среднестатистический город нашего противника после удара. К примеру, в 1950–1970-х СССР проводил испытания на Новой Земле, у нас есть и другие полигоны для «демонстрации возможностей». Но, будем надеяться, до этого не дойдет, — сказал депутат.

Толмачев также предположил, что США и их союзники могут попытаться развернуть ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) в Восточной Европе, поближе к российским границам. Он не исключает, что такие боеприпасы появятся где-нибудь в Польше и Румынии.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что у России есть два вероятных варианта ответа на эскалацию украинского конфликта. По его мнению, Москва может нанести удар по расположению истребителей F-16 на западе Украины с применением тактического ядерного оружия (ТЯО). Второй вариант — дождаться, когда такое вооружение Запад передаст ВСУ, и они уже первыми применят ТЯО, добавил эксперт.