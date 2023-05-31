В Госдуме рассказали о желании осужденных вступить в российскую армию Депутат ГД Красов рассказал о письмах осужденных с желанием вступить в ряды армии РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Осужденные российские граждане писали много обращений в комитет Госдумы по обороне с просьбой вступить в ряды российской армии, заявил NEWS.ru первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. По его словам, таким образом судимые хотят искупить свою вину перед обществом.

Даем возможность защитить свое Отечество каждому желающему. Сами осужденные писали много обращений в комитет: про чувство патриотизма и возможность искупить свою вину перед обществом, — сказал Красов.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, предлагающий установить в периоды мобилизации и военного положения возможность призыва на службу по контракту россиян с судимостью, за исключением осужденных за тяжкие преступления. Авторами инициативы выступили Красов и глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.

По словам Красова, законодательством РФ представляется возможность призыва судимых на военную службу по мобилизации, за исключением совершивших преступления против половой неприкосновенности, осужденных за терроризм, государственную измену, шпионаж и другие тяжкие и особо тяжкие преступления. Законопроектом также предлагается предоставить возможность поступления на военную службу по контракту для россиян, признанных ограниченно годными.